Guide communautaire de découverte de Mastodon (et le fédivers)

Le résumé en 2 minutes chrono !

Démarrage en 2 minutes :

Regarde la liste d'instances ci-dessous,

Prends-en une au hasard ou au feeling, clique sur le lien,

Inscris-toi. Bonne découverte !

Sommaire

Comprendre ce qu'est Mastodon et le Fédivers Liste d'instances francophones pour Mastodon Les logiciels Les tutoriels et guides Trouver des comptes Mastodon (et du Fédivers) FAQ ⇒ Foire aux questions Pour aller plus loin : explorer le Fédiverse et ses différents logiciels Pour aller plus loin : Des tutoriels pour comprendre et utiliser le Fédivers La pérennité de ce pad D'autres questions ?

Comprendre ce qu'est Mastodon et le Fédivers

Liste d'instances francophones pour Mastodon

🟢 https://mastouille.fr/about (FR)

🟢 https://mastodon.hydrosaas.com/about (FR)

🟢 https://piaille.fr/about (FR)

🟢 https://h4.io/about (FR)

🟢 https://mastodon.comwork.io/about (Internationale)

🟢 https://varwest.fr/about (Pas forcément centré sur l’ouest-var, modération molle mais pas trop à droite)

🟢 https://mastodon.fedi.bzh/about (instance trilingue pour les personnes parlant breton ou gallo, ou les personnes intéressées par ces langues de manière générale)

🟢 https://toot.gnous.eu/ (Instance d’une petite communauté de libristes FR)

🟢 https://toot.aquilenet.fr/about (FR)

🟢 https://social.abhd.fr/about (FR)

🟢 https://mastodon.tedomum.net/about (FR, CGU strictes mais pas de modération a priori)

🛂 https://tchafia.be/about (instance généraliste belge, FR / NL / EN)

🛂 https://mastodon.gougere.fr/about (FR)

🛂 https://social.zdx.fr/about (instance française, principalement francophone)

🛂 https://pipou.academy/about (instance française, queer)

🛂 https://mastodon.tetaneutral.net/about (instance d'un FAI membre de la FFDN)

🛂 https://mastodon.cipherbliss.com/about (généraliste, fr, avec des artistes, des gens qui s'intéressent aux sciences)

🟢 https://shelter.moe/about (anime)

🛂 https://biscuit.town/about (instance plutôt à thématique queer)

🟢 https://corneille.es/about (queer et artistique)

🟢 https://astrodon.social/about (astronomie & astrophysique)

🟢 https://masto.bike/about (axée vélo/cyclisme)

🛂 https://ludosphere.fr/ (instance pour les joueurs de tous types, requiert une mention explicite des jeux comme centre d'intérêt pour que l'inscription soit acceptée)

✉️ https://imaginair.es/about (cultures de l'imaginaire)

✉️ https://mastodon.lescommuns.org/ (orientée sur les communs et les commoners)

🛂 https://lipn.info/about (seulement pour le milieu académique-recherche plutôt en informatique)

🟢 https://social.sciences.re/about (Instance pour personnes du milieu académique au sens large)

🛂 https://mastodon.medica.im (instance dédiée à la médecine pour professionnel du monde de la médecine ainsi que pour les étudiants)

🟢 https://bdx.town/ (Réseau autour de Bordeaux, basé sur le logiciel Akkoma avec une interface maison)

https://joinmastodon.org/fr/servers (liste officiel sur site Mastodon)

https://instances.social/ (en, petit questionnaire pour trouver l'instance qui vous correspond)

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/mastodon-near-me_828094 (carte du monde des instances)



Les logiciels

Pinafore : https://pinafore.social/ (client léger et développé pour faciliter l'accessibilité aux internautes en situation de handicap)

Sengi : https://nicolasconstant.github.io/sengi/ (client multi-comptes Mastodon — similaire à Tweetdeck)

Fediplan : https://fedilab.app/page/fediplan/ (pour programmer vos messages)

Elk : https://elk.zone (minimaliste et design proche de Twitter)

La version web ! Et oui, le site web fonctionne aussi très bien sur mobile. Vous pouvez l’épingler sur votre écran d’accueil pour le transformer en simili-application très légère (une PWA)

Fedilab : https://fedilab.app/ (client Mastodon, Pleroma, Pixelfed et Friendica) - Payant sur le Google Play Store, gratuit sur F-droid (https://f-droid.org/fr/)

Tusky : https://tusky.app/ (client Mastodon)

Husky : https://f-droid.org/en/packages/su.xash.husky/ (client Mastodon & Pleroma)

Pinafore : la Progressive Web App (PWA) de https://pinafore.social (client Mastodon) fonctionne très bien sur mobile.

Subway Tooter : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.juggler.subwaytooter&hl=fr&gl=US (client mastodon multi-comptes)

La version web ! Et oui, le site web fonctionne aussi très bien sur mobile. Vous pouvez l’épingler sur votre écran d’accueil pour le transformer en simili-application très légère (une PWA)

Mastodon : https://apps.apple.com/app/id1571998974 (client Mastodon)

Roma : https://apps.apple.com/app/id1445328699 (client Mastodon & Pleroma)

Metatext : https://apps.apple.com/app/id1523996615 (client Mastodon)

Tootle : https://apps.apple.com/fr/app/id1236013466 (client Mastodon)

Toot! : https://apps.apple.com/us/app/id1229021451 (client Mastodon)

Pinafore : la Progressive Web App (PWA) de https://pinafore.social (client Mastodon) fonctionne très bien sur mobile.

Tuba (client Mastodon, GoToSocial, Akkoma et autres)

Tootle (client Mastodon)

WhaleBird (client Mastodon & Pleroma)

Tokodon (client Mastodon)

Sengi (dispose d'un client desktop)

Les tutoriels et guides

(FR/EN/ES/DE/IT) Une bonne base pour commencer : https://mastodon.help/fr

🇫🇷 FR Un guide « rapide » de Mastodon : https://joachimesque.com/blog/un-guide-rapide-de-mastodon (lien brisé)

🇫🇷 FR Un autre tuto rapide de Mastodon : https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/twitter/on-vous-explique-comment-utiliser-mastodon-l-une-des-alternatives-a-twitter-rachete-par-elon-musk_5462851.html

🇫🇷 FR https://tuxicoman.jesuislibre.net/2022/01/tutoriel-mastodon.html

🇫🇷 FR Une petite introduction au Fédivers : https://www.miscellanea-numerica.fr/2022/04/24/petite-introduction-au-fedivers/

🇫🇷 FR Une carte mentale : https://eyssette.github.io/mindmap/mastodon

🇫🇷 FR Présentation générale du fédiverse et de ses nombreuses faces et outils : https://www.joinfediverse.org

🇫🇷 FR Une liste collaborative de hashtags utiles /populaires : https://yeswiki.lescommuns.org/hashtags-mastodon

🇫🇷 FR Une autre liste collaborative de hashtags utiles /populaires : https://mensuel.framapad.org/p/hashtagsfrancophonesmastodon-9yj8

🇫🇷 FR Un autre guide d'utilisation : https://lalibrerie-solidaire.org/tuto-mastodonsocial.html#

🇫🇷 FR http://www.petigny.com/albert/les-univers-paralleles-a-facebook-twitter-instragram/

🇬🇧 EN Unofficial guide to Mastodon and the fediverse : https://fedi.tips/

🇬🇧 EN An Increasingly Less-Brief Guide to Mastodon : https://github.com/joyeusenoelle/GuideToMastodon

🇬🇧 EN Tracker des hashtags et les regrouper dans une seule colonne : https://blog.djnavarro.net/posts/2022-11-03_what-i-know-about-mastodon/#tracking-hashtags

🇬🇧 EN A futuristic Mastodon introduction for 2021 : https://wordsmith.social/elilla/a-futuristic-mastodon-introduction-for-2021

🇬🇧 EN Everything I know about Mastodon : https://blog.djnavarro.net/posts/2022-11-03_what-i-know-about-mastodon/

🇬🇧 EN Thread Mastodon from @explorergrace : https://mastodon.nz/@explorergrace/109272759764872091

Trouver des comptes Mastodon (et du Fédivers)

https://wiki.resnumerica.org/?mastodon (FR, annuaire axé libre/éducation/culture)

https://trunk.whidou.fr/ (FR, annuaire généraliste par catégories)

https://fediverse.info/explore/people (EN, annuaire par tags)

https://search.noc.social/ (EN, annuaire par tags)

https://fedi.directory/tag/tech-news/ (EN, annuaire généraliste)

https://communitywiki.org/trunk/ (EN, annuaire généraliste par catégories)

https://trunk-mastodon.nl/ (NL, annuaire généraliste par catégories)

https://trunkesp.chilemasto.casa/ (ES, annuaire généraliste par catégories)

https://annuel2.framapad.org/p/7j3w6l4bij-9xqi?lang=fr#L11 (FR) une liste (collaborative) de comptes d'infos (journaux en ligne)

https://www.presscheck.org/journalists (liste de journalistes US - pas vu d'API, et la file d'attente pas encore validée ici https://www.presscheck.org/pending) ah ben laissez tomber, le lien gdrive sheet en place sur le obsidian à date 20221217 19:00 https://docs.google.com/spreadsheets/d/13No4yxY-oFrN8PigC2jBWXreFCHWwVRTftwP6HcREtA/edit#gid=1320898902 de @tchambers@indieweb.social est sans doute mieux…

Foire Aux Questions (FAQ)

Créer un compte ailleurs et supprimer l'ancien, si besoin.

Déménager le compte ailleurs : c'est une sorte de redirection et de transfert de tout un tas d'information. La migration permet de transférer ses abonnements et abonné⋅es vers un autre compte, automatiquement. Elle permet également d'afficher clairement que le compte a migré. Attention cependant, car tous vos messages resteront sur votre ancien compte, et seront supprimés si vous supprimez votre ancien compte.

Rentrez les infos de l'ancien compte @moi@ancien.social.

Connectez-vous sur votre ancien compte @moi@ancien.social.

Dans les paramètres, allez dans Compte et choisissez « Déménager vers un compte différent » en cliquant sur Configurer ici.

Entrez les infos du nouveau compte @moi@nouveau.social et validez en cliquant sur Migrer les abonné⋅e⋅s.

L'essentiel de ce travail provient d'un pad collaboratif hébergé sur Framapad . Il s'agit donc d'un travail collectif, que je sauvegarde (en l'éditant) et continue d'alimenter ici. Licence CC0. Dernière sauvegarde le 11/06/23 à 18h.Mastodon est un logiciel de réseau social, parmi d'autres, au sein du Fédivers. Ces logiciels peuvent s'installer sur un serveur (un ordinateur quelque part sur le réseau) pour accueillir une communauté au sein du plus grand réseau : on parle alors d'instance. Les différentes instances communiquent entre elles et forment un réseau : le Fédivers.Mastodon est un logiciel de réseau social, parmi d'autres, (et donc une alternative à Twitter) au sein du Fédivers. Ces logiciels peuvent s'installer sur un serveur (un ordinateur quelque part sur le réseau), on parle alors d'instance. Les différentes instances communiquent entre elles et forment un réseau : le Fédivers.Mastodon est un logiciel de réseau social. Ce n'est pas un réseau social, c'est le logiciel qui fait fonctionner un réseau social. Ce site ( https://framapiaf.org/about ), par exemple, héberge le logiciel Mastodon, le fait fonctionner pour ses utilisateur·ices. On appelle ça une instance. Toutes les instances peuvent communiquer entre elles (donc quelqu'un qui crée un compte chez Framapiaf peut communiquer avec quelqu'un de chez Mastodon.Zaclys.com, un autre site hébergeant le logiciel Mastodon). En ce sens c'est un système comparable aux mails. Quelqu'un hébergé·e chez Orange peut écrire à quelqu'un hébergé·e chez Gmail sans problème. Point vocabulaire : sur Mastodon, on ne parlera pas de tweet, mais de toot ou en français « pouet ».Le Fédivers* (ou Fediverse en anglais) est la fédération de différents serveurs (dont Mastodon fait partie) qui parlent entre eux. C'est un mot-valise pour federated universe, ou “univers fédéré” en français. Vous une liste des logiciels compatibles et dont les instances font partie du Fédivers un peu plus bas dans ce document. Petit article de blog explicatif (FR) : https://www.dadall.info/article695/le-fediverse-pour-les-nuls Pour aller plus loin : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fediverse Il est souvent possible de consulter ce qui se passe sur le fil local d'une instance sans y avoir de compte, vous pouvez donc avoir un aperçu de l'instance avant de vous inscrire ! Il suffit de cliquer sur « Quoi de neuf ? » dans la page d'accueil de l'instance, ou d'ajouter /public aux urls fournies ci-dessous, ex. https://piaille.fr/public Légendes 🟢 → inscription libre 🛂 → vérification requise ✉️ → sur invitationTrouver d'autres instances :En vous inscrivant sur UNE instance vous avez accès à TOUT le trafic du Fédivers (inutile donc de vous inscrire à plusieurs instances pour être certain⋅e d'y retrouver des comptes). Cependant certaines instances ont pu être « débranchées » (on dit “défédérées”) par votre instance (= l'équipe qui l'administre) pour des raisons liées à leur politique de modération.Si l'instance que vous avez choisie au départ ne correspond pas à vos attentes, vous pourrez toujours déménager facilement (voir FAQ).Il se peut que de temps en temps, il y ait une avarie ou une maintenance, et que votre instance puisse être injoignable temporairement. C'est optionnel, mais si vous en avez les moyens, vous pouvez faire un don à vos admins pour contribuer aux coûts de fonctionnement de votre instance, n'oubliez pas que votre instance est souvent maintenue par un·e ou des bénévoles.Vous voyez certaines instances fermées aux inscriptions ? Oui, c'est tout à fait possible. C'est le cas par exemple de Chapril ou Framapiaf qui sont pourtant de grandes instances connues. Ce qui motive ces fermetures, c'est d'abord d'éviter une surcharge des serveurs concernés, mais c'est aussi l'idée de pousser à multiplier les instances, dans le respect du principe de fédération de serveurs. D'autres instances peuvent aussi clore les inscriptions parce qu'elles sont privées, maintenues par une personne ne souhaitant y inscrire que quelques utilisateurs.trices (son entourage proche par exemple)L'interface web par défaut de Mastodon sur votre instance (attention à ne pas vous tromper d'URL)- Mastodon : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.joinmastodon.android (client Mastodon officiel, sur le Google Play Store)Hyperspace : https://hyperspace.marquiskurt.net/download N'hésitez pas à chercher dans le « store » des applications de votre distribution (si vous en disposez).Pour retrouver ses contacts de Twitter sur Mastodon : https://twitodon.com/ (EN), https://pruvisto.org/debirdify (EN), https://fedifinder.glitch.me/ (EN), https://twitterbreak.app/ (EN), https://www.movetodon.org/ (EN)Il n'est pas inutile d'en utiliser plusieurs car ils ne donnent pas tous les mêmes résultats.Une liste de comptes par disciplines universitaires : https://github.com/nathanlesage/academics-on-Mastodon Version courte : pour la même raison qu'il n'y a pas un seul site pour se créer une adresse email. Parce que contrairement à Twitter qui est un réseau social centralisé et mono-espace, Mastodon est un logiciel de réseau social fédéré mais cloisonnable. Tout le monde peut télécharger le code source de Mastodon et l'héberger sur son serveur (il faut des compétences techniques quand même), par exemple mastodon.monjoliserveur.com. Ça deviendra une instance où il est possible de se créer un compte. Et cette instance pourra communiquer avec toutes, quelques, ou aucune des autres instances.Mastodon.social est l'instance sur laquelle les nouvelles personnes ont tendance à aller car la plus « connue ». C'est l'instance maintenue par le développeur principal du logiciel Mastodon. Mais il existe beaucoup d'autres instances, des françaises, des spécialisées sur des sujets, des communautaires, etc. Cette diversité d’instances est justement une force de Mastodon, là où avoir une inscription centralisée rendrait les utilisateur·ices vulnérables à l’arbitraire d’un seul gestionnaire qui aurait le droit de décider qui peut ou ne peut pas participer (c’est un des problèmes de Twitter et des autres réseaux sociaux). Il est donc plutôt recommandé de ne pas choisir cette instance :)Pour trouver des instances, allez sur ce site : https://joinmastodon.org/ ou alors regardez plus haut : on en a référencé des francophones qui acceptent les personnes nouvelles arrivantes (la liste sera régulièrement mise à jour).Chaque instance peut communiquer avec les autres parce qu'elles parlent le même langage (le protocole ActivityPub ). C'est la même chose pour des instances d'autres logiciels fédérés que Mastodon : Pleroma, Misskey, Glitch-Soc, Friendica, Pixelfed, Peertube… Toutes les instances de ces logiciels peuvent communiquer avec n'importe quelle instance Mastodon. Vous pouvez échanger avec les autres personnes, qu'elles soient sur votre serveur Mastodon, sur un autre serveur Mastodon (= une autre instance), ou sur une instance d'un autre logiciel (par exemple Pleroma, un autre logiciel de microblogging).Deux solutions :Pour déménager sur une autre instance, quelques étapes suffisent. Imaginons que vous avez actuellement un compte @moi@ancien.social et que vous voulez déménager sur l'instance nouveau.social :Créez votre compte sur l'instance que vous voulez rejoindre (disons @moi@nouveau.social).Sur ce nouveau compte @moi@nouveau.social, allez dans les paramètres > Compte. En bas de la page, vous avez 3 options : « Déménager vers un compte différent », « Déplacement depuis un compte différent » et « Supprimer le compte ». Choisissez le second et cliquez sur « Créer un alias de compte ».À ce stade, vous avez réussi le déménagement, mais vous n'avez pas encore transféré un tas d'infos que vous voulez sans doute conserver : vos abonnements, vos marque-pages, vos listes, les gens que vous avez bloqués ou masqués… Pour ce faire :Toujours dans les paramètres de @moi@ancien.social, allez dans Import et export > Export de données et téléchargez les données que vous voulez transférer en cliquant sur CSV pour chaque ligne (CSV est un format de fichiers).Retournez sur votre nouveau compte @moi@nouveau.social, dans les paramètres > Import et export > Import de données. Choisissez un par un les fichiers que vous importez et validez.Voilà ! Cette fois, c'est fait !Tuto FR en vidéo : https://peertube.stefofficiel.me/w/aMAi5KgJwEKXYUoQdcVVNG Tuto EN avec des captures d'écran : https://blog.joinmastodon.org/2019/06/how-to-migrate-from-one-server-to-another/ Cette affirmation a été beaucoup relayée et beaucoup déformée. Pour faire court : c'est autant le cas sur Twitter que sur Mastodon.La personne administrant votre instance ne pourra pas lire vos messages privés par défaut : ils n'apparaissent pas sur son fil, ni dans une interface de gestion. Elle pourra en revanche les lire s'ils sont signalés parce qu'ils enfreignent les règles de modération (typiquement : discours de haine, harcèlement…).Ils sont aussi visibles en clair dans la base de données où ils sont stockés (c'est aussi le cas sur Twitter, Facebook, Messenger par défaut et de nombreuses applications de messagerie !). Donc, si l'admin est mal intentionné·e, il pourra les lire. C'est pour cette raison qu'il est fortement déconseillé de partager des informations sensibles par message privé, et qu'il faut choisir une instance dont on fait confiance à l'admin, dans la mesure du possible. Mastodon, et le Fédivers en général, constituent un réseau de diffusion, de partage, de publication ; ils ne sont pas pensés pour les communications privées.À l'inverse de Twitter et Facebook, si vous ne faites plus confiance à votre admin à un moment, vous avez toujours la possibilité de basculer votre compte sur une autre instance et de continuer à utiliser les services de Mastodon.Cette affirmation a elle aussi beaucoup tourné. En réalité, Mastodon ne permet pas aux administrateur·rices de voir votre mot de passe. Ils ne sont pas stockés en clair dans la base de données (on dit qu'ils sont « hashés », ce qui rend impossible de retrouver votre mot de passe à partir des informations stockées). Ce qui est possible, c'est la même chose qu'avec tout site internet : une personne mal intentionnée peut sciemment modifier le code pour récupérer votre mot de passe au moment où vous le tapez. C'est ce qu'on appelle du phishing. Du fait de la nature décentralisée du Fédivers, on ne peut pas nier que ce risque existe, mais il n'est pas lié à Mastodon en tant que tel et il a été largement surévalué dans les messages qui ont circulé. Par exemple, vous inscrire sur une instance reconnue et peuplée limite énormément le risque. Ceci étant dit, ça ne fait jamais de mal de rappeler les bases de la sécurité sur Internet : utilisez des mots de passe différents sur chaque site internet et/ou activez la double authentification.Sur Mastodon, il y a plusieurs niveaux de visibilité des posts contrairement à Twitter :Le mode « Public » : qui s'affichera chez les abonné⋅e⋅s, sur le fil local de l'instance, sur certains fils globaux d'autres instances, et le message est accessible à n'importe qui via son URL publique.Le mode « Non listé » : mode qui peut être pratique pour répondre à d'autres posts sans que nos abonné⋅e⋅s ne voient le post dans leur fil, ni que le post soit dans le fil local de l'instance ainsi que dans les globaux. Le post reste accessible à tout le monde, sur le profil du compte, en regardant les réponses du post auquel il répondait ou via son URL publique.Le mode « Abonné⋅e⋅s seulement » : son nom est assez clair, uniquement vos abonné⋅e⋅s pourront voir ce post.Le mode « Personnes mentionnées uniquement » : son nom est aussi plutôt clair. Il ressemble aux messages privés de Twitter, même si cela reste différent. Uniquement les personnes mentionnées dans le post pourront voir le message (attention donc à garder leur mention au sein de la conversation).Les DM fonctionnent différemment sur Mastodon que sur Twitter. Il faut adapter la visibilité d'un post de sorte qu'il ne soit visible que des personnes mentionnées. (Voir la question précédente “Quel type de visibilité utiliser pour mes posts ?”.) Parmi les différences notables : attention à ne pas mentionner (avec @) une personne que vous voulez seulement citer mais à qui vous ne voulez pas envoyer le message !L'accueil est là où vous retrouvez les pouets et boosts de tous les comptes auxquels vous êtes abonné⋅e, par ordre chronologique.- Le fil local (symbolisé sur la plupart des instances par une image de 3 bonshommes) reprend les pouets (pas les boosts) de tous les utilisateurices inscrit⋅es sur la même instance que vous, par ordre chronologique.- Le fil global (symbolisé sur la plupart des instances par un globe terrestre) affiche tous les pouets (pas les boosts) des utilisateurices suivi⋅es par au moins une personne de votre instance.Tuto EN : https://docs.joinmastodon.org/user/posting/#cw Les content warnings sont censés éviter d'exposer des personnes à des choses qui pourraient les mettre mal à l'aise. Sur Twitter, il est d'usage de commencer son post par la mention « TW : Raison pour laquelle je fais un Trigger Warning », puis de mettre la suite de son message. Il est possible de définir ses médias comme « Sensibles » (ainsi que « Violence » et « Nudité »), indépendamment de la présence d'un CW.Sur Mastodon, il existe une fonctionnalité appelée Content Warning (CW). C'est le 4ème bouton sous la fenêtre d'édition des pouets. Si vous cliquez dessus, une ligne apparaît au dessus de votre message. Dans cette ligne, vous indiquerez les raisons pour lesquelles vous considérez votre message sensible (ou pertinent de masquer sous un “avertissement”, sans forcément que cela soit « sensible » même si c'est l'intérêt principal).Quand les autres utilisateur·ices de la fédiverse tomberont sur votre pouet, ils ne verront que cette ligne, accompagnée d'un bouton «Déplier». Il leur faudra cliquer sur ce bouton pour afficher le contenu du pouet. Ne censurez pas les mots dans votre ligne de CW. Par exemple si vous voulez signaler « Attention, banane », n'écrivez pas « b*n*ne » mais « banane », car certain·es utilisateur·ices utilisent des fonctions de filtre afin de ne pas être exposé·es aux mentions « banane ». Si vous essayez de masquer le mot, vous les exposez à votre pouet, tout en perdant en clarté. Les images peuvent également être masquées de la même manière avec la case à cocher « Contenu sensible ».Il n'y a pas de « règle » universelle des sujets à mettre en CW. Votre instance peut déterminer dans ses règles de fonctionnement une liste de sujets à mettre (préférentiellement) sous CW. Au-delà de cela, on rentre dans «les us et les coutumes» des communautés dans lesquelles vous êtes et avec lesquelles vous interagissez (ou êtes visible). Comme dans tout groupe, il y a des règles de fonctionnement explicites et implicites, et des comportements « qu'il est de bon ton » d'adopter. Il en va de même pour les CW :)Par exemple, un fil à ce sujet recensant les sujets qu'il est d'usage assez courant de mettre sous CW : https://eldritch.cafe/@Sylvhem/107572115380746354 (FR & EN)Comme toute règle de fonctionnement de communauté, elle est sujette à débats, à des évolutions et à des positionnements divers selon avec qui on parle. Vous êtes libre de suivre ces façons de fonctionner en société (qui comme « dans la vraie vie » ne sont pas les mêmes partout) ou non. Les autres sont également libres de considérer que vous n'avez pas un mode de fonctionnement qui leur convient, et de ne pas interagir avec vous (notamment de vous bloquer/masquer).NB : La fonctionnalité CW de Mastodon est un détournement de l’attribut “Titre” d’un pouet. Les autres logiciels ne l’interprètent pas forcément de la même manière. Par exemple, le comportement par défaut de Pleroma est d’afficher le titre au dessus du message, sans bloc à dérouler.Sur la Fédivers, on aime bien l'inclusivité. Et on pense aux copaines qui n'ont pas des yeux qui leur permettent de percevoir correctement les images que l'on poste.L'alt-text (texte alternatif) ou description d'image est un texte de description qui apparaît quand on laisse la souris sur une image. Certain·es utilisateur·ices se servent de logiciels de synthèse vocale sur leur ordinateur. Pour les images, le logiciel de synthèse vocale lira l'alt-text pour leur décrire l'image qu'iels ne peuvent percevoir.Quand vous pouettez une image, un bouton « Description » apparaît. Cliquez dessus et décrivez l'image suffisamment pour que les autres puissent comprendre ce que vous montrez. Cette fonctionnalité est très importante, faites-le, s'il vous plaît. C'est important pour celles et ceux qui ne peuvent pas voir les images, mais aussi pour celles et ceux qui ne souhaitent pas dépenser une plus grande bande passante pour télécharger une image lorsqu'une description textuelle suffit.« J'ai rencontré plus de descriptions d'images sur Mastodon en 24 heures que sur Twitter en quelques années. Sérieusement. Je n'exagère pas. En tant que personne aveugle, cela signifie beaucoup pour moi. Si vous lisez ceci et que vous décrivez vos images, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup au nom de nous tous. Si vous ne le faites pas, vous savez maintenant que vous aiderez des internautes inconnus à comprendre vos messages en tapant quelques mots de plus que d'habitude. » (Traduction de ce pouet qui est en anglais : https://dragonscave.space/@guilevi/106213420514454754 Attention, le badge « ✅ » (ou le même en bleu) à droite du nom n'est pas signe de « compte vérifié » sur Mastodon. (Ex : https://piaille.fr/web/@actutech ) Il ne s'agit que d'un emoji que l'on peut insérer en écrivant « :verified: ».Autrement, oui, rassurez-vous, il y a un système de certification. Sur Mastodon, elle ne passe pas par une vérification de votre pièce d'identité, ou d'un paiement bancaire ou d'une quelconque autre manière qui pourrait nuire à votre vie privée.Le système de certification fonctionne ainsi : vous êtes certifié·e part un site externe de confiance. Exemple : Si Fred Utay, journaliste renommé·e pour La Revue Des Boissons Chaudes veut se faire certifier, iel insère un lien dans sa bio Mastodon qui pointe vers larevuedesboissonschaudes.info qui est le site bien connu du journal. Fred demande au webmaster d'insérer un bout de code sur le site qui pointe sur son compte Mastodon. Ainsi le site officiel de la Revue Des Boissons Chaudes certifie que le compte de Fred est bien le sien, et la bio du compte Mastodon affiche sur un fond vert un petit « ✔️ » aux côtés du site validé. (Ex : https://amicale.net/@cquest ) Fred travaille donc bien officiellement pour ell·eux. Pour cela, allez dans les paramètres de votre compte l'interface Web de Mastodon, c'est là que vous y trouverez une section intitulée « Vérification ».Tuto 🇬🇧 EN : https://fedi.tips/how-to-use-mastodon-and-the-fediverse-advanced-tips/#HowDoIVerifyMyAccount Tuto 🇬🇧 EN : https://barrd.dev/article/add-a-verified-website-to-your-mastodon-account/ Un site a utilisé cette fonctionnalité pour certifier tous les journalistes qui le souhaitent : https://www.presscheck.org/ Quelle est la meilleure façon de gérer plusieurs comptes Mastodon, de passer de l'un à l'autre sans se re-connecter à chaque fois ? Via une application, ou en ouvrant plusieurs onglets sur votre navigateur internet (éventuellement dans des conteneurs ( https://support.mozilla.org/fr/kb/conteneurs ) différents si les différents comptes sont sur la même instance).Cela dépend de l'instance, de ses règles de fonctionnement/modération explicites et implicites (informelles) et donc de l'équipe de modération.En général, les instances bien gérées ont une modération active et prennent en compte les signalements assez rapidement. Elles ont la plupart du temps des règles de modération claires, qui donnent une bonne idée du type de contenu non accepté. Certaines proposent une transparence sur les instances bloquées ou masquées/silencées (ex: c'est listé sur la page des règles de modération).À vous de trouver (vous avez le droit aux essais/erreurs ;) l'instance dont les règles vous conviennent :)En résumé:- bloquer : plus aucune interaction n'est possible, l'autre personne (ou instance) ne voit plus vos contenus (sauf en passant par le profil public), vous ne voyez plus les siens. L'autre personne peut s'en rendre compte en consultant votre profil (rien ne sera affiché).- masquer (on dit parfois « silencer ») : vous ne recevez plus le contenu de la personne, et/ou au choix plus de notifications. La personne ne peut pas s'en rendre compte de manière facile et certaine (le seul signe c'est que vous ne répondez plus jamais).Vous pouvez masquer une personne pour un temps limité (“bidule me saoule à parler que de [sujet qui m'exaspère], je le masque pour la soirée”). Auquel cas, après coup le contenu redevient visible.C'est… un peu plus compliqué :La recherche intégrée dans Mastodon est volontairement limitée, notamment pour réduire les possibilités de harcèlement. Un choix qui se discute mais c'est l'état de fait actuel :) On peut utiliser des outils externes pour fouiller les archives de son compte, pour une recherche plus avancée. Ex: https://github.com/kensanata/mastodon-backup/ (outil en ligne de commande)Selon ce qu'a configuré l'équipe d'administration de l'instance, la recherche peut-être basique (pas de recherche dans les textes, juste les comptes et #) ou un peu plus avancée.Détail technique : pour la recherche « avancée », il faut qu'un logiciel, ElasticSearch , ait été installé sur votre instance. Il permet cette recherche dans les textes, au prix d'une consommation de ressource significative.Cette recherche avancée est relativement basique et « bête ». Elle pourra retrouver du contenu que vous avez écrit, repouetté ou mis en favori ou marque-page, à partir de mots clés. Pour se faciliter la vie, les #hashtags sont plus pratiques pour retrouver des pouets publics (en parcourant le #) ou privés via la recherche intégrée.Il est également possible d'effectuer des recherches parmi les pouets publics à l'aide de moteurs de recherche généralistes, en utilisant leurs opérateurs de recherche avancée. Ex : “site:imaginair.es soleil”. Ceci ne fonctionne que si les personnes ont autorisé l'indexation de leur publication par un moteur de recherche, ce qui généralement est le cas par défaut (vous pouvez la désactiver dans les préférences).Pour trouver des hashtags francophones déjà utilisés, des listes collaboratives ont étés créées :Non. C'est une fonctionnalité que le développeur de Mastodon refuse d'implémenter ( https://mastodon.social/@Gargron/99662106175542726 (EN)), notamment au motif que son usage promeut des comportements négatifs. Il est préférable de répondre sous le message initial (et éventuellement le repoueter avant), ou d'ajouter un lien (vous pouvez récupérer ce lien dans le toot d'origine). C'est la même fonction, avec un fonctionnement qui ouvrirait moins la porte à des dérives toxiques :) NB : Gargron a changé d'avis depuis et le QuoteTweet devrait arriver dans la prochaine version de MastodonIl suffit de copier/coller le lien du pouet dans la recherche de l'application pour tomber sur la publication en question.Depuis un navigateur Web, quand vous ouvrez la liste personnalisée (depuis le menu), en haut à droite de la colonne s'affiche une icône de réglages. Depuis le menu déroulant qu'elle ouvre, vous pouvez l'épingler :) Ceci nécessite d'activer l'interface dite “avancée”, celle à plusieurs colonnes.Dans les préférences, onglet “Autres”, il y a une sélection de langues à cocher.L'interface de Mastodon ne me convient pas, on peut en changer ? Il existe une interface à plusieurs colonnes (celle par défaut n'en a qu'une), dite « interface avancée ». Vous pouvez l'activer dans les préférences.Il est également possible de changer de thème dans les préférences (notamment clair, sombre ou contraste élevé, voire d'autres possibilités selon votre instance).Sinon, vous pouvez utiliser des interfaces alternatives (voir la section « Logiciels pour utiliser Mastodon » en haut de cette page).Par contre, il existe d'autres logiciels correspondant à un usage proche de celui de Mastodon (du micro-blogging & co), tels que Glitch-Soc, Pleroma, Misskey. Certains ont d'ailleurs différentes interfaces alternatives en option. Peut-être trouverez-vous votre bonheur du côté de ces logiciels ?